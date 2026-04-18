Президент оценил риск Кубы повторить судьбу Венесуэлы

Президент Кубы Мигель Диас-Канель в беседе с RT исключил, что возглавляемая им страна повторит судьбу Венесуэлы.

По словам главы государства, на Кубе есть народ, который готов сражаться.

«И если 32 кубинских бойца погибли в Венесуэле, защищая президента этой страны, то не было бы миллионов кубинцев, которые, следуя их примеру, были бы готовы сражаться за спасение революции и защиту кубинской земли?» — сказал президент.

Ранее телеканал CBS News со ссылкой на источники среди чиновников сообщил, что американская делегация впервые за десять лет посетила остров для проведения переговоров.

Также в апреле президент США Дональд Трамп уклонился от прямого ответа на вопрос о военных планах Вашингтона в отношении Гаваны.