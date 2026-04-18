Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:14, 18 апреля 2026Бывший СССР

Угрозы Зеленского в адрес Лукашенко вызвали ярость на Украине

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ramil Sitdikov / Pool / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский угрожает руководству Белоруссии, пытаясь доказать лидерам стран Европы свою значимость. Об этом заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

«Зеленскому необходимо постоянно делать громкие, резкие, крайние заявления, чтобы сохранять поддержку своих западных "партнеров". Ему необходимо гавкать на врагов своих хозяев. Ему нужно показывать, что он все еще способен управлять ситуацией», — написал Дмитрук.

Депутат также отметил, что Белоруссия не является ни врагом, ни противником Киева. По его словам, это государство, которое может быть надежным союзником Украины.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Белоруссия якобы планирует присоединиться к конфликту на Украине и напомнил президенту Белоруссии Лукашенко о недавних событиях в Венесуэле, когда военные США похитили ее лидера Николаса Мадуро. «Характер и последствия недавних событий в Венесуэле должны послужить предостережением белорусскому руководству от совершения ошибок», — заявил он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Киеве неизвестный открыл стрельбу по людям

    Трамп признался в отсутствии времени на депрессию

    Россиянка описала семь стран фразой «дешевле и комфортнее Сочи»

    Бессонницу назвали ранним симптомом двух неизлечимых болезней

    Трамп оценил переговоры с Ираном

    Мошенник похитил у бойцов СВО более миллиона рублей

    Открывший стрельбу по людям в Киеве забаррикадировался в супермаркете и взял заложников

    Президент оценил риск Кубы повторить судьбу Венесуэлы

    Голодные медведи вышли к людям в Подмосковье

    Угрозы Зеленского в адрес Лукашенко вызвали ярость на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok