Угрозы Зеленского в адрес Лукашенко вызвали ярость на Украине

Дмитрук раскритиковал угрозу Зеленского в адрес Лукашенко

Украинский лидер Владимир Зеленский угрожает руководству Белоруссии, пытаясь доказать лидерам стран Европы свою значимость. Об этом заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

«Зеленскому необходимо постоянно делать громкие, резкие, крайние заявления, чтобы сохранять поддержку своих западных "партнеров". Ему необходимо гавкать на врагов своих хозяев. Ему нужно показывать, что он все еще способен управлять ситуацией», — написал Дмитрук.

Депутат также отметил, что Белоруссия не является ни врагом, ни противником Киева. По его словам, это государство, которое может быть надежным союзником Украины.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Белоруссия якобы планирует присоединиться к конфликту на Украине и напомнил президенту Белоруссии Лукашенко о недавних событиях в Венесуэле, когда военные США похитили ее лидера Николаса Мадуро. «Характер и последствия недавних событий в Венесуэле должны послужить предостережением белорусскому руководству от совершения ошибок», — заявил он.