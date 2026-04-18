Николай Лукашенко в ответ на вопрос отца решил «сажать»

Президент Белоруссии и его младший сын приняли участие в посадке деревьев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и его младший сын Николай в ходе республиканского субботника приняли участие в посадке деревьев на площадке Национального исторического музея и парка Народного единства. Видео с мероприятия опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

«Ну что, Коля, ты будешь дерево держать или засыпать землей?» — спросил у сына глава государства.

На это Лукашенко-младший ответил, что «будет сажать».

Ранее RT опубликовало интервью с главой Белоруссии, в котором Лукашенко назвал президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца временщиками, которые «пришли, схватили и ушли».

Тогда же он сказал, что лидеры западных стран не обладают такой поддержкой среди населения, а потому, возможно, завидуют.