Бывший СССР
10:33, 18 апреля 2026

Лукашенко рассказал о зависти Запада

Лукашенко: Западные лидеры завидуют такой поддержке среди населения
Вячеслав Агапов

Фото: president.gov.by

Лидеры западных стран вроде президента Франции Эммануэля Макрона, премьера Великобритании Кира Стармера и прочие первые лица не обладают такой поддержкой среди населения, а потому, возможно, завидуют. Об этом рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

В интервью ведущему RT Рику Санчесу Лукашенко предположил, что критическое отношение западных политиков к нему частично объясняется завистью к цифрам его поддержки населением страны. По данным опроса белорусов, она составляет 78 процентов, а по информации «одного авторитетного агентства в Лондоне», около 70 процентов. Поэтому, предположил Санчес, они могут завидовать лидеру Белоруссии.

«Мне трудно здесь оценивать такое заявление. Но, видимо, отчасти это и так. Среди политиков определенная зависть друг к другу у нас есть. Это действительно так. Вы абсолютно правы, я тоже об этом часто думаю. Дай бог, чтобы у какого-то западного политика было не 78 процентов, не 80 процентов, но хотя бы 60 процентов», — пояснил Лукашенко.

Также в рамках беседы Лукашенко назвал Макрона, а также канцлера Германии Фридриха Мерца временщиками, которые «пришли, схватили и ушли». Также Лукашенко счел временщиком президента США Дональда Трампа. «У него четыре года. Что он за четыре года сделает? Ничего», — сказал глава Белоруссии.

