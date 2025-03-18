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20:04, 18 марта 2025Наука и техника

Европейская компания начнет испытания демонстратора многоразовой ракеты

Компания Avio начнет испытания демонстратора многоразовой ракеты в 2025 году
Иван Потапов
Иван Потапов

Изображение: AVIO

Европейская компания Avio в третьем квартале 2025 года начнет огневые испытания демонстратора одноступенчатой многоразовой ракеты IFD1. Об этом сообщает издание European Spaceflight.

Демонстратор получит двигатель MR10, работающий на метане, и станет промежуточным этапом на пути к созданию многоразовой двухступенчатой ракеты, которая в перспективе заменит одноразовый носитель Vega E.

В октябре издание сообщило о планах по проведению статических огневых испытаний ракетного двигателя MR10. Силовой агрегат получит верхняя ступень Vega E компании Avio и демонстратор MLV, предназначенный для тестирования ключевых технологий носителя Vega Next.

В сентябре European Spaceflight заметило, что Avio запланировала запуск новой ракеты Vega Next, которая станет развитием носителя Vega E, после 2032 года.

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