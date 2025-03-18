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13:36, 18 марта 2025Экономика

Планы по выпуску российских самолетов упали в пять раз

Глава «Ростеха» Чемезов сообщил о намерении выпустить 200 самолетов до 2030 года
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Нина Падалко / РИА Новости

Российские предприятия до 2030 года должны произвести около 200 самолетов на замену устаревающим иностранным лайнерам. Об этом в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) заявил глава «Ростеха» Сергей Чемезов, передает ТАСС.

Эта цифра в пять раз меньше, чем предполагалось в изначальном варианте комплексной программы авиатранспортной отрасли до 2030 года, утвержденном три года назад. В прошлом мае программу скорректировали на 87 самолетов, до 994 единиц. Эти цифры включают в себя как крупные лайнеры, так и малую авиацию.

Чемезов не уточнил, имел ли он ввиду самолеты небольшой вместимости, однако даже если учитывать ближне- средне- и дальнемагистральные, то ранее их предполагалось произвести более 500 единиц.

Накануне «Ростех» сообщил о первом полете лайнера SJ-100 с российскими двигателями ПД-8. При этом речь идет о частично импортозамещенной версии SSJ-100, в которой сохраняются иностранные комплектующие.

В госкорпорации ожидают, что осенью, если все проверки пройдут по плану, двигатель сможет получить сертификат типа, после чего начнутся испытания для сертификации уже самого самолета. Авиаэксперт Роман Гусаров предположил, что поставки в авиакомпании начнутся не раньше 2027 года, потому что нужно провести большое количество испытаний.

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