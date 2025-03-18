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14:17, 18 марта 2025Силовые структуры

ФСБ сообщила о приговоре служащему за разглашение гостайны

Челябинский облсуд назначил 1,5 года условно служащему за разглашение гостайны
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Челябинский облсуд суд вынес приговор виновному в разглашении гостайны. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ФСБ России.

Сотрудник правоприменительного органа был признан виновным в совершении преступления по статье 283 УК РФ («Разглашение сведений, составляющих государственную тайну»). Ему назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Осужденному запрещено занимать должности в правоохранительных органах и на госслужбе сроком на два года.

ФСБ уличила служащего, имеющего допуск к государственной тайне, в разглашении секретных сведений. В ноябре 2022 года он нарушил требования российского законодательства. Другие подробности в ведомстве не раскрыли.

3 марта аналогичное наказание получил житель Чистополя, также разгласивший секретные сведения.

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