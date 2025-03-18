Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:12, 18 марта 2025Мир

Глава РФПИ высказался о разговоре Путина и Трампа

Глава РФПИ Дмитриев: Под руководством Путина и Трампа мир стал безопаснее
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Во главе с президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом мир стал намного безопаснее. Таким образом глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прокомментировал телефонный разговор глав государств в своем аккаунте в Х.

Дмитриев также охарактеризовал диалог лидеров стран как «историческое и эпическое» событие.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что разговор президентов завершился. Также депутат Госдумы и телеведущий Евгений Попов сообщил, что главы государств общались на протяжении 2 часов 28 минут.

Кроме того, телеканал CNN со ссылкой на российские источники сообщил, что телефонный разговор Путина с Трампом прошел хорошо и обе стороны остались им довольны.

    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты итоги переговоров Путина с Трампом

    Путин заявил Трампу о необходимости остановить мобилизацию на Украине и перевооружение ВСУ

    Путин заявил о готовности к совместной работе с США по Украине

    Путин выразил мнение по инициативе Трампа о безопасности судов в Черном море

    Названы способы минимизировать риски после укуса клеща

    Российский олигарх продал роскошный пентхаус в США с большой скидкой

    Путин и Трамп договорились нормализовать отношения

    Россия передаст Украине 23 тяжелораненых пленных

    В правительство России направлен законопроект о признании цифровой валюты имуществом

    Раскрыты детали обсуждения Украины в разговоре Путина и Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше