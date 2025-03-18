Глава РФПИ высказался о разговоре Путина и Трампа

Глава РФПИ Дмитриев: Под руководством Путина и Трампа мир стал безопаснее

Во главе с президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом мир стал намного безопаснее. Таким образом глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прокомментировал телефонный разговор глав государств в своем аккаунте в Х.

Дмитриев также охарактеризовал диалог лидеров стран как «историческое и эпическое» событие.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что разговор президентов завершился. Также депутат Госдумы и телеведущий Евгений Попов сообщил, что главы государств общались на протяжении 2 часов 28 минут.

Кроме того, телеканал CNN со ссылкой на российские источники сообщил, что телефонный разговор Путина с Трампом прошел хорошо и обе стороны остались им довольны.