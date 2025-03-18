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14:41, 18 марта 2025Экономика

Глава ВТБ заявил об отсутствии «большого пространства» для укрепления рубля

Костин: У рубля нет большого пространства для укрепления в ближайшие месяцы
Вячеслав Агапов

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В рамках преобладающей в последние месяцы тенденции на валютном рынке у рубля отсутствует большое пространство для укрепления. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин, его цитирует «Интерфакс».

В кулуарах съезда РСПП топ-менеджер признался, что не знает, до каких отметок может подорожать российская валюта, однако большого потенциала у нее нет.

«Я не знаю. Думаю, что сильно больше не должен», — пояснил он.

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев согласился, что для укрепления рубля по отношению к доллару в долгосрочной тенденции нет никаких глубинных экономических факторов. Как на фоне глобального потепления могут быть морозные зимы, так и на фоне долгосрочной тенденции снижающего курса рубля не исключены отдельные участки его повышения, пояснил он.

Во вторник 18 марта курс доллара на внебиржевом рынке упал ниже 81 рубля впервые с июня 2024 года. Американская валюта подешевела на 1,35 рубля по сравнению с вечером понедельника. Ее курс опустился до отметки в 80,74 рубля, минимального значения с 19 июня 2024 года. Аналитики объясняют тенденцию притоком средств иностранных инвесторов в облигации федерального займа. Он начался на фоне ожиданий скорой отмены санкций и повышения привлекательности российских активов.

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