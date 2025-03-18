Критиковавший Зеленского генерал объявил об отступлении ВСУ в ДНР

Генерал ВСУ Наев заявил об отступлении к северу от Великой Новоселки в ДНР

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) покинут позиции к северу от Великой Новоселки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил командующий тактической группировкой ВСУ «Великая Новоселка», генерал-лейтенант Сергей Наев в своем Telegram-канале.

«На одном из участков фронта принято решение по отводу сил и средств с невыгодных позиций», — сообщил украинский генерал.

Наев объявил отступление ВСУ на юге ДНР и подчеркнул, что решение позволило сохранить жизни бойцов. По данным украинского аналитического проекта DeepState, в период с 13 марта подразделения ВСУ последовательно покидали позиции в районе населенных пунктов Бурлацкое, Днепроэнергия и Скудное.

Известно, что критиковавший президента Украины Владимира Зеленского генерал возглавил группировку «Великая Новоселка» в марте 2025 года.

В феврале 2025 года Наев рассказал о неосведомленности украинской разведки о начале СВО и раскритиковал руководство страны. После критики генерала назначили командующим группировки ВСУ на юге ДНР.