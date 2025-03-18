Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:44, 18 марта 2025Бывший СССР

Критиковавший Зеленского генерал объявил об отступлении ВСУ в ДНР

Генерал ВСУ Наев заявил об отступлении к северу от Великой Новоселки в ДНР
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Volodymyr Pavlov / Reuters

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) покинут позиции к северу от Великой Новоселки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил командующий тактической группировкой ВСУ «Великая Новоселка», генерал-лейтенант Сергей Наев в своем Telegram-канале.

«На одном из участков фронта принято решение по отводу сил и средств с невыгодных позиций», — сообщил украинский генерал.

Наев объявил отступление ВСУ на юге ДНР и подчеркнул, что решение позволило сохранить жизни бойцов. По данным украинского аналитического проекта DeepState, в период с 13 марта подразделения ВСУ последовательно покидали позиции в районе населенных пунктов Бурлацкое, Днепроэнергия и Скудное.

Известно, что критиковавший президента Украины Владимира Зеленского генерал возглавил группировку «Великая Новоселка» в марте 2025 года.

В феврале 2025 года Наев рассказал о неосведомленности украинской разведки о начале СВО и раскритиковал руководство страны. После критики генерала назначили командующим группировки ВСУ на юге ДНР.

    Обсудить
    Последние новости

    Пехота ВСУ пошла в атаку на границе Белгородской области накануне разговора Путина и Трампа. Что там сейчас происходит?

    Марк Эйдельштейн сделал сюрприз ученикам родной гимназии в Нижнем Новгороде

    Желание отправить британских военных на Украину назвали аморальным и рискованным

    Российского бизнесмена приговорили к 17 годам за развращение малолетних

    В МВД Сербии признались в испытаниях звуковой пушки на людях

    Акции главного конкурента Tesla взлетели

    Британия захотела отправить американские беспилотники для мониторинга на Украине

    Критиковавший Зеленского генерал объявил об отступлении ВСУ в ДНР

    Воевавшего за ВСУ наемника из Великобритании заочно осудили в Донецке

    Названа причина остановки поставок российского газа в Армению

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше