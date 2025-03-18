Лев Лещенко назвал отца Филиппа Киркорова благородным человеком

Певец Лев Лещенко выразил соболезнования исполнителю Филиппу Киркорову

Народный артист РСФСР Лев Лещенко выразил соболезнования исполнителю Филиппу Киркорову на фоне ухода его отца, народного артиста России Бедроса Киркорова, из жизни. Его цитирует 360.ru.

По словам Лещенко, они с Киркоровым-старшим были знакомы со времен учебы в ГИТИСе. «Не могу сказать, что мы так уж очень дружили, но были в товарищеских отношениях. Он был прекрасным, очень доброжелательным, благородным человеком, которого все очень любили наши», — сказал артист.

Бедросу Киркорову было 92 года. О том, что отца не стало, сообщил в социальных сетях Филипп Киркоров: «Я больше не ребенок», — написал он.