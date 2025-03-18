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18:33, 18 марта 2025Культура

Лев Лещенко назвал отца Филиппа Киркорова благородным человеком

Певец Лев Лещенко выразил соболезнования исполнителю Филиппу Киркорову
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Бедрос Киркоров

Бедрос Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Народный артист РСФСР Лев Лещенко выразил соболезнования исполнителю Филиппу Киркорову на фоне ухода его отца, народного артиста России Бедроса Киркорова, из жизни. Его цитирует 360.ru.

По словам Лещенко, они с Киркоровым-старшим были знакомы со времен учебы в ГИТИСе. «Не могу сказать, что мы так уж очень дружили, но были в товарищеских отношениях. Он был прекрасным, очень доброжелательным, благородным человеком, которого все очень любили наши», — сказал артист.

Бедросу Киркорову было 92 года. О том, что отца не стало, сообщил в социальных сетях Филипп Киркоров: «Я больше не ребенок», — написал он.

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