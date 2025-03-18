Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:44, 18 марта 2025Мир

Макрона раскритиковали за желание отправить французов на Украину

Филиппо: Макрон должен понять, что французы не будут сражаться за Украину
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Ludovic Marin / Reuters

Президенту Франции Эммануэлю Макрону нужно понять, что французы не собираются сражаться за Украину. С таким призывом выступил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в своем аккаунте в социальной сети Х.

«Макрон, нет, мы не будем сражаться за Украину!» — подчеркнул политик.

Также Филиппо указал на то, что французы «не позволят украсть свои сбережения» на спонсирование Украины и продолжение конфликта.

Ранее Филиппо заявил, что Макрон своими заявлениями об отправке западных военных контингентов на Украину провоцирует Россию. Он отметил, что французские солдаты «должны оставаться дома и не ехать на Украину». По его мнению, французам необходимо единогласно восстать против подобных инициатив.

    Обсудить
    Последние новости

    Путин и Трамп проговорили час

    Российского полицейского осудили за взятку в 1,5 миллиона рублей

    Десятки россиян эвакуировали из-под Суджи после оккупации ВСУ

    Лев Лещенко назвал отца Филиппа Киркорова благородным человеком

    Названа простая помогающая в профилактике рака приправа с грядки

    Игровую консоль Xbox взломали спустя 20 лет после ее выпуска

    Популярный телеведущий раскрыл секрет выигрыша в телевикторинах

    Мелони раскритиковала предложение Франции и Британии по Украине

    В Белом доме оценили ход переговоров Путина и Трампа

    Российский военкор рассказал об обстрелах Суджи из РСЗО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше