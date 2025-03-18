Филиппо: Макрон должен понять, что французы не будут сражаться за Украину

Президенту Франции Эммануэлю Макрону нужно понять, что французы не собираются сражаться за Украину. С таким призывом выступил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в своем аккаунте в социальной сети Х.

«Макрон, нет, мы не будем сражаться за Украину!» — подчеркнул политик.

Также Филиппо указал на то, что французы «не позволят украсть свои сбережения» на спонсирование Украины и продолжение конфликта.

Ранее Филиппо заявил, что Макрон своими заявлениями об отправке западных военных контингентов на Украину провоцирует Россию. Он отметил, что французские солдаты «должны оставаться дома и не ехать на Украину». По его мнению, французам необходимо единогласно восстать против подобных инициатив.