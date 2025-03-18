Москвичи бросились покупать и продавать вторичное жилье

Росреестр: Число сделок на вторичном рынке жилья в Москве выросло на 19 %

Количество сделок на вторичном рынке жилья в Москве в январе-феврале 2025 года выросло в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 19 процентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росреестра.

Было совершено 21,6 тысячи сделок. В феврале 2025 года ведомство зарегистрировало почти 12,1 тысячи переходов прав по договорам купли-продажи (мены) жилья — это на 13 процентов больше результата февраля 2024 года. По сравнению с январем текущего года прирост составил 27 процентов.

Руководитель столичного Росреестра отметил, что хороший старт текущего года может стать тенденцией при условии дальнейшей корректировки цен на вторичном рынке жилья.

Ранее руководитель департамента аналитики и консалтинга компании «НДВ Супермаркет недвижимости» Елена Чегодаева сообщила, что не видит предпосылок для заметных изменений цен в сегменте «вторички» в апреле. Стоимость готового жилья в России изменится в пределах статистической погрешности — от 0,5 до 2 процентов, считает она.