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10:28, 18 марта 2025Из жизни

На пляж вынесло загадочные бутылки со столетним виски

New York Post: В США спасатель нашел на пляже 11 бутылок столетнего виски
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Unsplash

В США житель штата Нью-Джерси нашел на пляже рядом с Атлантик-Сити 11 бутылок столетнего виски. Об этом пишет New York Post.

28-летний спасатель береговой охраны Остин Контеджиакомо обнаружил загадочные бутылки благодаря собаке. Он пошел с ней на прогулку на пляж после смены, и животное вдруг нашло что-то в песке. Находкой оказалась старая стеклянная бутылка в форме фляги с темной жидкостью внутри.

Контеджиакомо сначала подумал, что его питомец нашел бутылку с мочой, однако сразу же заметил, что она запечатана. В полутора метрах из песка торчала еще одна бутылка. Всего американец собрал 11 емкостей с надписью Lincoln Inn. Он отправил снимки бутылки другу, и тот выяснил, они были изготовлены одноименной винокурней, которая появилась в Канаде в 1930-х годов и разорилась в 1970-х.

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Позже Контеджиакомо выложил снимки бутылок в нескольких группах любителей виски в социальных сетях. Специалисты, исходя из формы бутылок и винта на горлышке, пришли к выводу, что их выпустили в 1930-1940-х годах. Хотя некоторые отметили, что виски может быть и старше.

Контеджиакомо рассказал, что недавно около пирса, где обнаружились бутылки, проводили работы по углублению дна. Он предположил, что во время работ рабочие повредили тайник бутлегеров времен сухого закона, и бутылки выбросило на пляж. Контрабандный виски из Канады и других стран часто везли морем и прятали на берегу, чтобы потом продать подпольным питейным заведениям.

Исходя из того, что уровень напитка во всех бутылках примерно одинаковый, Контеджиакомо предположил, что морская вода туда не попала. Столетний виски он раздарил коллегам, однако пока никто не отважился попробовать его.

В декабре 2023 года сообщалось, что 24 бутылки с самым старым виски в мире продали за десятки миллионов рублей. Найденный напиток был изготовлен в 1830-х годах в шотландском замке Блэр.

Вот это да!
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