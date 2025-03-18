Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:48, 18 марта 2025Бывший СССР

На Украине заявили об обсуждении деталей «географии» по вопросу размещения контингента

Сибига: Размещение иностранных военных в стране детально обсуждается
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Андрей Сибига

Андрей Сибига. Фото: Kirill Chubotin / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Украина находится на этапе детального обсуждения размещения в стране военного контингента из других стран, заявил в интервью РБК-Украина глава МИД страны Андрей Сибига.

«Мы четко понимаем уже перечень стран, которые готовы разместить свои войска как важные действенные элементы будущей системы гарантий безопасности. Поэтому мы уже находимся на этапе обсуждения деталей», — сказал он. Дипломат отметил, что активно обсуждается «география, количество, мандат», подчеркнув, что размещение военных «уже не абстрактные идеи».

В этом же интервью Сибига заявил, что У Киева есть три красные линии на предстоящих переговорах. Первая из них — признание утраты территорий. Вторая — фиксация отказа от вступления Украины в НАТО и Европейский союз. Третья красная линия — ограничение численности вооруженных сил. «Не может быть никаких ограничений обороноспособности Украины, никаких ограничений силы нашей армии, наших возможностей», — подчеркнул он.

    Обсудить
    Последние новости

    В США заявили, что администрация Трампа рассматривает возможность признать Крым российским. Киев считает это красной линией

    В России захотели разрешить детям работать в выходные во время каникул

    Apple испугалась выпускать слишком большой iPhone

    Трамп заявил о необходимости заставить Украину поступить правильно

    Солдат ВСУ обвинили в разрушении продуктовых магазинов в Судже

    В США рассказали об открытых насмешках над Трампом со стороны Путина

    Бывший «ангел» Victoria's Secret снялась в откровенном образе без бюстгальтера

    82-летняя телеведущая показала голую ступню в эфире

    Жертвами пожара в регионе России стали пятеро детей

    Украинцы наводили артиллерию ВСУ на дома отказавшихся эвакуироваться

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше