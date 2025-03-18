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13:38, 18 марта 2025Забота о себе

Назван неочевидный способ уменьшить похмелье

Нарколог Салван: Прием «водный сэндвич» поможет уменьшить симптомы похмелья
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Lia Koltyrina /Shutterstock / Fotodom

Чтобы уменьшить симптомы похмелья, алкоголь нужно пить по системе «водного сэндвича». Как работает этот неочевидный способ чувствовать себя здоровым после застолья, рассказали врач первичной медико-санитарной помощи Кристал Грин и нарколог Джаслин Салван в беседе с HuffPost.

Грин объяснила, что «водным сэндвичем» называют сет из двух порций алкоголя, между которыми выпивают стакан воды. По ее словам, этот прием не уменьшит токсичность этанола, зато поможет избежать обезвоживания, которое часто бывает после употребления спиртных напитков. «Алкоголь действует как диуретик, он активирует почки для выработки большего количества мочи. Это приводит к потере электролитов и к плохому самочувствию с утра», — объяснила врач. Помимо этого, Грин считает, что привычка пить воду во время застолья помогает лучше контролировать количество съеденного и выпитого.

Салван добавила, что «водные сэндвичи» могут замедлить наступление похмелья и сделать его менее мучительным. Однако она подчеркнула, что вода не способна остановить метаболизм алкоголя в ацетальдегид — ядовитое вещество, которое провоцирует похмелье.

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Специалист добавила, что с помощью воды невозможно восстановить уровень электролитов, полезных веществ и глюкозы, которые были утрачены из-за потребления спиртного.

Ранее профессора гепатологии в Университетском колледже Лондона Марша Морган и Кевин Мур рассказали о плюсах отказа от алкоголя. По их словам, трезвый образ жизни способствует снижению веса и хорошему сну.

Вот это да!
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