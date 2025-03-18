Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:39, 18 марта 2025Экономика

Названа доля копящих на старость россиян

KP.RU: 21 процент россиян копит деньги на старость
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Unsplash

Только пятая часть (21 процент) россиян стабильно копит деньги на старость. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на результаты собственного опроса.

В исследовании приняли участие в общей сложности 5,9 тысячи граждан по всей России. По итогам опроса выяснилось, что чуть менее трети (29 процентов) респондентов предпочитают не откладывать деньги, а тратить их на различные нужды. Еще 16 процентов опрошенных признались, что копят средства на ремонт. В свою очередь, 12 процентов хранят деньги в банке ради получения процентов, 7 процентов откладывают деньги на детей, 3 процента — на покупку машины, а 1 процент — на бытовые вещи и технику.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на результаты исследования аналитиков сервисов «Работа.ру» и «Подработка» сообщила, что у 53 процентов россиян располагают накоплениями на случай непредвиденных расходов. С подобным, как выяснилось, сталкивается подавляющее большинство граждан. При этом финансовую подушку безопасности формируют только 59 процентов.

Их числа тех, кто располагает накоплениями, 28 процентов откладывают около 10 процентов от ежемесячного дохода. Каждый пятый (21 процент) из них признался, что предпочитает сохранять от 11 до 24 процентов зарплаты. В свою очередь, 7 процентов стараются накапливать по 25-50 процентов от своего оклада, а 3 процента — более половины своего дохода.

Это интересно!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин и Трамп проговорили час

    Российского полицейского осудили за взятку в 1,5 миллиона рублей

    Десятки россиян эвакуировали из-под Суджи после оккупации ВСУ

    Лев Лещенко назвал отца Филиппа Киркорова благородным человеком

    Названа простая помогающая в профилактике рака приправа с грядки

    Игровую консоль Xbox взломали спустя 20 лет после ее выпуска

    Популярный телеведущий раскрыл секрет выигрыша в телевикторинах

    Мелони раскритиковала предложение Франции и Британии по Украине

    В Белом доме оценили ход переговоров Путина и Трампа

    Российский военкор рассказал об обстрелах Суджи из РСЗО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше