Названа доля копящих на старость россиян

KP.RU: 21 процент россиян копит деньги на старость

Только пятая часть (21 процент) россиян стабильно копит деньги на старость. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на результаты собственного опроса.

В исследовании приняли участие в общей сложности 5,9 тысячи граждан по всей России. По итогам опроса выяснилось, что чуть менее трети (29 процентов) респондентов предпочитают не откладывать деньги, а тратить их на различные нужды. Еще 16 процентов опрошенных признались, что копят средства на ремонт. В свою очередь, 12 процентов хранят деньги в банке ради получения процентов, 7 процентов откладывают деньги на детей, 3 процента — на покупку машины, а 1 процент — на бытовые вещи и технику.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на результаты исследования аналитиков сервисов «Работа.ру» и «Подработка» сообщила, что у 53 процентов россиян располагают накоплениями на случай непредвиденных расходов. С подобным, как выяснилось, сталкивается подавляющее большинство граждан. При этом финансовую подушку безопасности формируют только 59 процентов.

Их числа тех, кто располагает накоплениями, 28 процентов откладывают около 10 процентов от ежемесячного дохода. Каждый пятый (21 процент) из них признался, что предпочитает сохранять от 11 до 24 процентов зарплаты. В свою очередь, 7 процентов стараются накапливать по 25-50 процентов от своего оклада, а 3 процента — более половины своего дохода.