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11:13, 18 марта 2025Экономика

Ценам на нефть предсказали многолетние минимумы

Bloomberg: Крупнейшие инвестбанки мира резко снизили прогнозы по ценам на нефть
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

На фоне ожидающегося увеличения добычи нефти странами ОПЕК+ и США, а также развязанных главой Белого дома Дональдом Трампом многочисленных торговых войн стоимость сырья может упасть до многолетних минимумов. К такому выводу приходят крупнейшие инвестиционные банки мира, пишет Bloomberg.

Citigroup и JPMorgan Chase предсказывают, что стоимость сорта Brent опустится в 2025 году до 60-65 долларов за баррель. При этом первый ожидает падения до 55 долларов в четвертом квартале, а второй полагает, что речь идет о долгосрочной тенденции. По оценке аналитиков, в 2026 году баррель в среднем будет стоить 61 доллар, но если США смягчат санкции в отношении поставок нефти из России и Ирана, то цена рухнет до 50 долларов.

К пессимистам присоединился и Goldman Sachs, понизивший свою оценку с 70-85 долларов за баррель до 65-80 долларов. Morgan Stanley и Bank of America также полагают, что во втором полугодии баррель Brent подойдет к 60 долларам.

Как отмечает издание, ведущие нефтетрейдинговые компании, в том числе Vitol Group и Gunvor Group, также становятся более пессимистичными, хотя эти две ранее ставили на рост цен.

Ранее сообщалось, что обострение на Ближнем Востоке вновь вернуло цены на нефть на уровень выше 71 доллара за баррель Brent. Израиль возобновил бомбардировки Сектора Газа, обвинив ХАМАС в неисполнении договоренностей, а Трамп пригрозил усилить удары по Йемену и наказать Иран за поддержку хуситов.

Нестабильность на Ближнем Востоке или даже большая война в регионе считается аналитиками одним из основных факторов, способных удержать цены на нефть на высоком уровне из-за сокращения предложения.

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