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10:02, 18 марта 2025Экономика

Возобновление ударов Израиля по сектору Газа подтолкнуло цены на нефть вверх

Мировые цены на нефть выросли на фоне ситуации на Ближнем Востоке
Дмитрий Воронин
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Цены на нефть повышаются во вторник на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов. На момент написания материала фьючерс на продукцию марки Brent рос на 0,56 процента, до 71,47 доллара за баррель.

Стоимость углеводородов подтолкнуло вверх в том числе возобновление ударов израильской армии по объектам в секторе Газа, принадлежащим ХАМАС. В ночь на вторник, 18 марта, стало известно, что военные операции начались в связи с тем, что палестинское движение отвергло предложения США о продлении перемирия.

В то же время Дональд Трамп, приказавший войскам США нанести мощные удары по йеменским хуситам, заявил, что Иран оказывает им всестороннюю поддержку и будет нести ответственность за все атаки. На фоне этого нефть активно дорожает второй день подряд.

В 2023 году хуситы в знак солидарности с ХАМАС начали атаковать связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи. В ответ на последние действия американцев они, в частности, дважды ударили по авианосцу Harry Truman.

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