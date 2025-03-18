Песков ответил на вопрос о главном переговорщике для контактов с США

Песков: Главный переговорщик со стороны России для контактов с США еще не выбран

Российская сторона еще не определилась с кандидатурой своего главного переговорщика, который будет вести контакты с США. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Нет, но мы проинформируем, когда будет известно», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

13 марта помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков заявил, что Вашингтон определил посредника на переговорах с Москвой, и им не является спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

6 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что переговоры по урегулированию украинского конфликта начнутся после того, как США назначат своего представителя, и тогда Россия представит свою команду.