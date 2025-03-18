Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:36, 18 марта 2025Мир

Песков ответил на вопрос о главном переговорщике для контактов с США

Песков: Главный переговорщик со стороны России для контактов с США еще не выбран
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Российская сторона еще не определилась с кандидатурой своего главного переговорщика, который будет вести контакты с США. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Нет, но мы проинформируем, когда будет известно», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

13 марта помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков заявил, что Вашингтон определил посредника на переговорах с Москвой, и им не является спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

6 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что переговоры по урегулированию украинского конфликта начнутся после того, как США назначат своего представителя, и тогда Россия представит свою команду.

    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыто главное условие Путина для прекращения огня на Украине

    В США назвали капитуляцию Украины целью Трампа

    В Киеве объяснили цель отправки ВСУ за рубеж

    В Кремле пообещали проинформировать об итогах разговора Путина и Трампа

    Симоньян назвала Такера Карлсона самым бесстрашным человеком

    В США узнали о еще одной теме телефонного разговора Путина и Трампа

    Госдума сократила число регионов с особым порядком сдачи ГИА-9

    Депутаты Европарламента испугались собственной столовой

    Обзоры смартфона Google появились до анонса устройства

    Кошка выжила в пожаре и воссоединилась с хозяйкой спустя два месяца

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше