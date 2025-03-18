Обзоры смартфона Google появились до анонса устройства

В сети появились обзоры Google Pixle 9a за несколько дней до анонса смартфона

На видеохостинге YouTube появились первые обзоры смартфона Google Pixle 9a, еще не выпущенного официально. На это обратил внимание корреспондент «Ленты.ру». Так, ролик с обзором устройства опубликовал 15 марта популярный индийский блогер Sahil Karoul, который имеет на канале больше 280 тысяч подписчиков.

Автор показал внешний вид девайса, рассказал о его характеристиках, раскрыл результаты синтетических тестов и сделанные на камеру фотографии. При этом Google еще даже не анонсировала смартфон — презентация гаджета должна состояться 19 марта.

Спустя два дня, 17 марта, похожее видео опубликовал небольшой YouTube-канал The Mobile Central. В коротком ролике с названием «Стоит ли того бюджетный телефон Google?» автор также показал внешний вид гаджета и раскрыл его характеристики.

Неизвестно, каким образом смартфоны попали в распоряжение блогеров. Обычно обзоры на устройства Google появляются в сети после старта продаж гаджетов или ранее — у избранных блогеров и журналистов, получивших образец продукта на изучение непосредственно от производителя.

Судя по видео, Google Pixle 9a, который должны оценить в 499 долларов, или около 41 тысячи рублей, получил новый дизайн с плоской задней панелью и OLED-экран с крупными рамками.

В начале октября на российских сайтах с объявлениями заметили компьютеры MacBook Pro, которые еще не были анонсированы. Журналисты издания MacRumors предположили, что устройства, которые Apple представила позже, были вывезены с китайских складов ее поставщиков.