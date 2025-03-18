По факту унесшего жизни пятерых детей пожара в российском регионе возбудили дело

В Башкортостане следователи возбудили дело после пожара, унесшего жизни 5 детей

В Башкортостане следователи возбудили уголовное дело после пожара в многоквартирном жилом доме в селе Вперед. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Дело возбудили по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Его расследование поставлено на контроль в аппарате следственного управления республики. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и причина возгорания.

Ночью 18 марта в квартире на втором этаже загорелся натяжной потолок. Когда на место приехали сотрудники МЧС, открытого горения уже не было. Общая площадь пожара составила 2,5 квадратных метра. В помещении без признаков жизни обнаружены три девочки 2017 и 2019 годов рождения, двое мальчиков 2021 года рождения, а также мужчина 1992 года рождения.