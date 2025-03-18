Показана обстановка в разграбленном ВСУ доме в Судже

«Звезда»: ВСУ разграбили дом в Судже, вынеся из него все ценное

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) разграбили дом жителей Суджи в Курской области. Обстановку в жилище после пребывания в нем украинских военнослужащих показал телеканал «Звезда» в Telegram.

На опубликованных телеканалом кадрах видно бардак, который учинили в доме украинские солдаты. Личные вещи покинувших дом жильцов разбросаны по всему полу, карнизы частично сбиты с окон.

Перед заходом в Суджу российских войск солдаты вынесли из дома все ценное, заявляет канал. Вместо этого ВСУ оставили в Судже натовское оружие.

Минобороны официально сообщило об освобождении Суджи еще 13 марта. Город находился под украинским контролем с начала августа 2024 года.