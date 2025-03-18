Порошенко: Украина должна забыть про наступательные операции и перейти к обороне

Вооруженные силы Украины (ВСУ) должны забыть про наступательные операции и перейти к обороне в вооруженном конфликте с Россией. Об этом заявил бывший президент Украины Петр Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в интервью Bild.

«Мы должны забыть слова "наступательная операция". (...) Прекратите это! Попробуйте остановить российские войска», — призвал руководство страны предприниматель.

Порошенко указал на неспособность ВСУ к наступлению из-за нехватки личного состава на передовой на многих участках фронта. Он подчеркнул, что приоритетом для Киева должна стать защита территорий.

Экс-президент Украины призвал власти позаботиться об укреплениях, средствах противовоздушной обороны и минных заграждениях. По его мнению, данные меры позволят сдержать продвижение Вооруженных сил России.

Ранее глава Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев рассказал о деморализации ВСУ из-за поражений на фронте. По его словам, падение морального духа украинских солдат только усилится.

