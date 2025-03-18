Президент Казахстана оценил разговор Трампа и Путина

Токаев: Путин и Трамп продемонстрировали желание добиться мира на Украине

Глава России Владимир Путин и лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп продемонстрировали желание добиться мира на Украине. Таким образом их телефонный разговор оценил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщил его пресс-секретарь Руслан Желдибай в Telegram-канале.

«Глава нашего государства считает, что лидеры двух стран показали стремление к достижению долгосрочного мира на основе конкретных договоренностей, что крайне необходимо для обеспечения евразийской безопасности», — написал Желдибай.

18 марта президенты России и США провели переговоры в телефонном формате. Диалог длился около двух часов, в ходе него стороны обменялись мнениями о ключевых моментах прекращения украинского конфликта. В частности, российский лидер поддержал идею главы Белого дома о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней.

Ранее Токаев заявил, что Россия непобедима в военном отношении и что дальнейшая эскалация боевых действий приведет к непоправимым последствиям для всего человечества. Он выразил сожаление в связи в тем, что Стамбульское соглашение не было заключено.