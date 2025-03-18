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17:18, 18 марта 2025Экономика

Путин высказался о возвращении в Россию иностранных компаний

Путин: Ушедшие из России иностранные компании собираются вернуться
Кирилл Луцюк

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Некоторые западные компании, которые в свое время покинули Россию, в настоящее время планируют возвратиться. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Его процитировала «Газета.Ru».

При этом глава государства обратил внимание на то, что некоторые российские компании, занявшие место удалившихся западных конкурентов, находятся на разных этапах инвестиционного цикла. Кто-то вложил деньги, кто-то наладил производство, а кто-то только разворачивает строительство. Их труд и вложенные ресурсы не должны быть сведены к нулю.

«Для нас интересы российских компаний всегда будут первостепенными. Вопрос возвращения зарубежного бизнеса на рынок будем рассматривать с учетом этой позиции», — сказал президент.

Ранее он заявил, что иностранные компании, которые возвращаются в Россию, не должны дешево выкупать свой бывший бизнес у местных владельцев. В связи с этим глава государства распорядился разработать процедуру для согласования возвращения фирм, которые ушли с рынка после начала спецоперации на Украине. Речь идет о том, что те, кто продавал бизнес с дисконтом, не должны получать его обратно столь же дешево.

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