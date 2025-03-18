Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
06:30, 18 марта 2025Из жизни

Работница морга готовила насильника к кремации и отрезала ему пенис

В США работница морга кастрировала преступника перед кремацией
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Shutterstock / Fotodom

В штате Техас, США, женщина, работающая бальзамировщиком, кастрировала насильника перед кремацией и попала за это под суд. Об этом пишет People.

Работница Мемориального морга Хьюстона, 34-летняя Эмбер Пейдж Лаудермилк, подготавливала останки 58-летнего Чарльза Роя Родригеса к кремации. Ей было известно, что в прошлом мужчину обвиняли в сексуальных преступлениях, поэтому она решила «наказать» его.

В присутствии коллеги и стажера Лаудермилк отрезала Родригесу пенис и засунула его ему в рот. После она обернулась к стажеру и угрозой заставила его молчать о произошедшем. Однако правда скоро вскрылась. Директор похоронного бюро пришел осмотреть останки преступника и заметил его изуродованный пах. Он спросил об этом Лаудермилк. В ответ, как рассказывает директор, она прикрыла таз Родригеса полотенцем и сказала: «С ним многое произошло».

Материалы по теме:
«Худший кошмар женщины» Примерный муж и любящий отец оказался маньяком и 16 лет насиловал жертв. Как его искали 40 лет?
«Худший кошмар женщины»Примерный муж и любящий отец оказался маньяком и 16 лет насиловал жертв. Как его искали 40 лет?
2 февраля 2023
«Страшный упырь» Схвачен главный босс коза ностра. Кто он и правда ли легендарной группировке мафиози пришел конец?
«Страшный упырь»Схвачен главный босс коза ностра. Кто он и правда ли легендарной группировке мафиози пришел конец?
30 января 2023

Лаудермилк обвинили в надругательстве над останками. Полиция подчеркнула, что несмотря на преступления Родригеса, закон обязывает относиться к нему уважительно после смерти. Он был обвинен в изнасиловании в 2001 году. В январе 2025 года мужчины не стало в больнице по естественным причинам.

Ранее сообщалось, что в Бразилии 65-летняя женщина расправилась с бездомным мужчиной. Она объяснила, что отрезала его половой орган и вырезала сердце, потому что он был насильником.

Вот это да!
    Обсудить
    Последние новости

    В США заявили, что администрация Трампа рассматривает возможность признать Крым российским. Киев считает это красной линией

    ВСУ обвинили в массовых убийствах жителей Харьковской области

    В США опровергли существование списка с ограничением на въезд для россиян

    Российские бойцы помешали работам ВСУ в зоне СВО

    Описано влияние поражения в Курской области на ВСУ

    Работница морга готовила насильника к кремации и отрезала ему пенис

    Космическая компания перенесет производство из Калифорнии в Техас

    Российские военные выбили ВСУ из двух сел в Запорожской области

    Политолог назвал возможную основную тему разговора Путина и Трампа

    Малышева предупредила о повышающей риск инсульта позе для сна

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше