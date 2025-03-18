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11:18, 18 марта 2025Наука и техника

Раскрыта причина нападения ученого на коллег в Антарктиде

The Guardian: Напавший на коллег ученый прошел повторную психологическую оценку
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Deborah Zabarenko / Reuters

Нападение ученого на коллег на исследовательской базе Sanae IV в Антарктиде произошло из-за спора о выполнении рабочего задания, сообщает The Guardian.

По данным Министерства окружающей среды Южной Африки, конфликт вспыхнул после того, как руководитель группы потребовал от команды срочно выполнить задачу, зависящую от погодных условий. Один из участников экспедиции не согласился с изменением графика, что привело к агрессивной ссоре, в ходе которой он физически напал на начальника.

Инцидент вызвал серьезную обеспокоенность среди остальных членов команды. В экстренном письме, отправленном с базы, утверждалось, что нападавший угрожал убийством коллегам и представлял опасность для всех находящихся на станции. Также было заявлено о сексуальном насилии в отношении одного из участников экспедиции.

Южноафриканские власти сообщили, что агрессивный участник команды «выразил раскаяние» и прошел повторную психологическую оценку. Однако возможности его немедленной эвакуации нет: станция остается изолированной еще на 10 месяцев из-за суровых погодных условий. Власти рассматривают возможные меры для обеспечения безопасности остальных членов миссии.

16 марта издание Sunday Times опубликовало тревожное сообщение одного из исследователей, находящегося на станции Sanae IV. В нем говорилось о его коллеге, который совершает нападения на других ученых и держит в страхе весь коллектив. Ученый описывал ситуацию как критическую, отмечая, что агрессивное поведение участника экспедиции продолжает нарастать, а полное отсутствие возможности эвакуации усиливает напряженность среди команды.

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