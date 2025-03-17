«Он угрожал убить». Ученый напал на коллег на базе в Антарктиде. Они изолированы от мира и не могут покинуть станцию

Times: Ученый напал на коллег и угрожал убийством на базе в Антарктиде

Южноафриканские ученые, работающие на изолированной исследовательской станции Sanae IV в Антарктиде, отправили срочное письмо с просьбой о помощи. Они сообщили, что один из их коллег угрожал убийством другому участнику экспедиции и совершил насилие, в том числе сексуальное, в отношении членов команды.

Эвакуация в ближайшее время невозможна из-за суровых погодных условий. Команде предстоит провести в полной изоляции еще десять месяцев, так как выбраться из Антарктиды можно только в редкие периоды благоприятной погоды. Ближайшая южноафриканская территория находится в 4000 километрах, и сейчас ученые полностью отрезаны от внешнего мира.

Конфликт начался со словесной перепалки

Один из исследователей отправил тревожное сообщение, которое позже было опубликовано в Sunday Times. В нем говорилось о его коллеге, который совершает нападения на других ученых:

К сожалению, его поведение вызывает беспокойство. Он напал на [имя не раскрывается], что является грубым нарушением норм безопасности и профессиональной этики. Более того, он угрожал убить [имя не раскрывается], создавая атмосферу страха и запугивания

Автор письма признался, что боится стать следующей жертвой. «Необходимо немедленно принять меры для обеспечения моей безопасности и безопасности всех сотрудников», — говорится в сообщении.

Министр окружающей среды ЮАР Дион Джордж подтвердил, что команда обратилась за помощью, и сообщил, что попытается лично связаться с участниками экспедиции. «Между лидером команды и этим человеком произошла словесная перепалка, затем все переросло в физическое насилие», — заявил он.

Выйти со станции нельзя

Ситуацию осложняют экстремальные условия: средняя температура зимой составляет минус 23 градусов Цельсия, а скорость ветра достигает 60 метров в секунду. Даже выход за пределы станции представляет опасность для жизни.

Исследователь и полярный путешественник Алан Чемберс объяснил, что такая изоляция может серьезно повлиять на психическое состояние людей, чем может объясняться поведение ученого.

Антарктида — это крайне одинокое место. Там нет привычного шума, красок, ничего, что можно назвать нормальным. В таких условиях даже незначительные проблемы могут превратиться в серьезные конфликты Алан Чемберс исследователь

«Зимой здесь настолько холодно, что никому не разрешается выходить за пределы исследовательской станции — даже просто подышать свежим воздухом. Они оказываются в плену, и поэтому отношения и поведение становятся действительно очень важными», — подчеркнул Чемберс.

Руководство Южноафриканской национальной антарктической программы ранее подчеркивало, что все исследователи проходят психологическое тестирование перед отправкой на станцию, но этот случай ставит под сомнение эффективность таких проверок.

Южноафриканские власти уже связались с Норвегией и Германией, чьи базы находятся ближе всего к Sanae IV, на расстоянии около 320 километров, чтобы обсудить возможные меры вмешательства. Однако пока никаких конкретных решений о спасательной операции не принято.

На станции находится не больше 15 человек

Sanae IV — южноафриканская антарктическая исследовательская станция. Она расположена на вершине нунатака Веслескарвет на Земле Королевы Мод.

Станция была построена в 1997 году и стала четвертой базой Южноафриканской антарктической экспедиции (South African National Antarctic Expedition — SANAE). Предыдущие станции были оставлены из-за риска разрушения вследствие движения льдов. Четвертая база построена на скальном основании.

Фото: SevenMaps / Shutterstock / Fotodom

Она состоит из трех соединенных двухэтажных модулей, в которых ученые проживают и проводят исследования. В них расположены лаборатории, медпункт, складские помещения, генераторная, склад, а также помещения для отдыха. Два отдельно стоящих модуля содержат спутниковую антенну для связи и склад дизельного топлива для генераторов.

Летом на станции работает 80-100 человек, зимой же, в период с марта по декабрь, на базе остается не больше 15 для поддержания инфраструктуры и проведения исследований.

16 месяцев Исследователи живут на станции

На станции проводят исследования под эгидой Южноафриканской антарктической программы SANAP (South African National Antarctic Programme). В основном они касаются исследований космических лучей, достигающих Земли, анализа изменений магнитного поля, изучения структуры ледников и их движения. Помимо этого ученые занимаются вопросами возобновляемых источников энергии.