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07:18, 18 марта 2025Мир

Рогов предложил ввести миротворцев в европейские страны вместо Украины

Рогов предложил ввести миротворцев во Францию и Великобританию
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

Миротворцев вместо Украины нужно ввести во Францию и Великобританию, которые и предлагают направить военный контингент на украинскую территорию, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

По его мнению, в этих европейских странах творится «бардак». Рогов заявил, что введение миротворцев было бы оправдано для восстановления конституционных прав граждан и для борьбы с преступностью.

Так Рогов прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона, который допустил, что европейские страны без согласия России могут направлять свой военный контингент на Украину в качестве миротворцев и инструкторов. Подходящими для размещения западных войск французский политик назвал Киев, Одессу и Львов.

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что страна находится на этапе детального обсуждения размещения в стране военного контингента из других стран. Дипломат отметил, что активно идет разговоров, который касается «географии, количества, мандата», подчеркнув, что размещение военных «уже не абстрактные идеи».

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