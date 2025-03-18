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09:08, 18 марта 2025Бывший СССР

Рогов рассказал об успехах российских военных в Запорожской области

Рогов: Российские военные продвигаются к селу Лобковое в Запорожской области
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военные продолжают продвигаться в Запорожской области. Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает ТАСС.

По его словам, после взятия населенного пункта Степовое Вооруженные силы (ВС) России успешно наступают у села Лобковое.

«После освобождения Степового российские войска проводят наступательные действия к селу Лобковому. Идет продвижение на этом направлении», — уточнил политик.

Ранее Рогов сообщал, что армия России выбила украинские подразделения из двух населенных пунктов в Запорожской области. Речь шла о селах Щербаки и Малые Щербаки.

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