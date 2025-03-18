России предсказали снижение нефтедобычи

Новак: В 2025 году в России добудут 515-520 миллионов тонн нефти

В 2025 году объем нефтедобычи в России будет на уровне 515-520 миллионов тонн. Такой прогноз сделал вице-премьер РФ Александр Новак. Его процитировало ТАСС.

В прошлом году данное значение достигло 516 миллионов тонн. Как признал Новак, возможно, что в этом году добыча немного снизится. Это связано с тем, что Россия привела уровень производство в соответствие с графиком ОПЕК+. Однако в целом отклонение от объемов прошлого года окажется не очень большим.

Ранее появился прогноз о падении цен на нефть до многолетних минимумов. Это будто бы произойдет из-за роста добычи этого энергоносителя государствами ОПЕК+, а также торговых войн, которые развязывает нынешнее руководство США. В Citigroup и JPMorgan Chase считают, что сорт Brent подешевеет в этом году до 60-65 долларов за баррель. В 2026 году баррель в среднем будет стоить 61 доллар, однако при выполнении ряда условий его цена может упасть и до полусотни долларов.

По другим прогнозам, в 2025 году среднесуточные объемы потребления нефти в мире дойдут до рекордных 106,1 миллиона баррелей.