Россияне прятали наркотики в мультиварках ради сбыта и попались

На Дальнем Востоке полиция ликвидировала канал поставок наркотиков

На Дальнем Востоке полиция ликвидировала канал поставок наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям 30, 228.1 УК РФ. В рамках этого дела задержали шесть человек. Их отправили под стражу. Всего из незаконного оборота правоохранители изъяли около девяти килограммов мефедрона, пять килограмм N-метилэфедрона и более пяти тысяч таблеток наркотического средства МДМА массой свыше 2,5 килограмма.

Силовики выяснили, что работник одного из нелегальных интернет-магазинов по продаже запрещенных веществ получал в отделении логистической компании в Хабаровске посылки с мультиварками, в которые его сообщники в Москве прятали наркотики. Их хотели сбыть во Владивостоке.

Злоумышленника задержали. При осмотр его машины правоохранители обнаружили мультиварки, внутри которых были пакеты с кристаллическим веществом белого цвета. Их изъяли и направили на экспертизу. Позже полиция вышла на след его сообщников.

Ранее в Тамбове правоохранители задержали главу «Газпром газораспределение Тамбов» Романа Стефанова и руководителя предприятия «Водгазхоз» Руслана Брагарника с кокаином. Мужчин подозревают в приобретении и хранении наркотиков.