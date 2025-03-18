Россияне прятали наркотики в мультиварках ради сбыта и попались

На Дальнем Востоке полиция ликвидировала канал поставок наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Следователи возбудили уголовное дело по статьям 30, 228.1 УК РФ. В рамках этого дела задержали шесть человек. Их отправили под стражу. Всего из незаконного оборота правоохранители изъяли около девяти килограммов мефедрона, пять килограмм N-метилэфедрона и более пяти тысяч таблеток наркотического средства МДМА массой свыше 2,5 килограмма.
Силовики выяснили, что работник одного из нелегальных интернет-магазинов по продаже запрещенных веществ получал в отделении логистической компании в Хабаровске посылки с мультиварками, в которые его сообщники в Москве прятали наркотики. Их хотели сбыть во Владивостоке.
Злоумышленника задержали. При осмотр его машины правоохранители обнаружили мультиварки, внутри которых были пакеты с кристаллическим веществом белого цвета. Их изъяли и направили на экспертизу. Позже полиция вышла на след его сообщников.
Ранее в Тамбове правоохранители задержали главу «Газпром газораспределение Тамбов» Романа Стефанова и руководителя предприятия «Водгазхоз» Руслана Брагарника с кокаином. Мужчин подозревают в приобретении и хранении наркотиков.