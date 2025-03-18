Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
05:30, 18 марта 2025Путешествия

Россияне резко заинтересовались поездками за границу из-за укрепления рубля

Бронирования туров за границу в феврале выросли на 50 процентов за год
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Россияне резко заинтересовались поездками за границу из-за выгодного курса валют. Об этом свидетельствуют данные исследования компании «Мегафон» и сервиса «Слетать.ру», которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Отмечается, что укрепление рубля почти на 15 процентов с начала года вызвало рост спроса на отдых за границей. Во второй половине февраля количество бронирований туров выросло на 26 процентов по сравнению с началом месяца и почти на 50 процентов относительно аналогичного периода 2024 года.

Больше всего во второй половине февраля по сравнению с прошлым годом вырос спрос на отдых в Китае (в 4,7 раза) и Вьетнаме (почти в 7 раз). При этом доля этих стран в общем объеме продаж все еще незначительна — по 2 процента.

Материалы по теме:
«Не школа секса, а саморазвитие». Туристы массово едут на ретриты по сексуальному здоровью. Что там происходит?
«Не школа секса, а саморазвитие». Туристы массово едут на ретриты по сексуальному здоровью. Что там происходит?
9 февраля 2025
«Жить нужно прямо сейчас» Зачем россияне бросают свое жилье и отправляются колесить по миру?
«Жить нужно прямо сейчас»Зачем россияне бросают свое жилье и отправляются колесить по миру?
2 марта 2025

Также россияне стали чаще бронировать туры в Египет — на 68 процентов, Турцию — на 54 процента, Мальдивы — на 49 процентов. Доля стран от общего числа бронирований составила 22 процента для Египта, 21 процент для Турции, 13 процентов для Таиланда, 10 процентов для ОАЭ.

Ранее россияне установили рекорд по поездкам в Таиланд. Минувшей зимой азиатскую страну посетило больше 726 тысяч туристов.

    Обсудить
    Последние новости

    В США заявили, что администрация Трампа рассматривает возможность признать Крым российским. Киев считает это красной линией

    Российские военные выбили ВСУ из двух сел в Запорожской области

    Политолог назвал возможную основную тему разговора Путина и Трампа

    Малышева предупредила о повышающей риск инсульта позе для сна

    Российские военные уничтожили группу женщин-штурмовиков ВСУ

    Пленная ВСУ рассказала о нечеловеческом отношении командиров к женщинам-штурмовикам

    В Киеве описали отношение США словами «Трамп нас терпеть не может»

    В Испании ответили на жалобу российских оппозиционеров

    Россияне резко заинтересовались поездками за границу из-за укрепления рубля

    Жительница Суджи рассказала об ограблении ее дома солдатами ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше