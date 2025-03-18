Россияне резко заинтересовались поездками за границу из-за укрепления рубля

Бронирования туров за границу в феврале выросли на 50 процентов за год

Россияне резко заинтересовались поездками за границу из-за выгодного курса валют. Об этом свидетельствуют данные исследования компании «Мегафон» и сервиса «Слетать.ру», которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Отмечается, что укрепление рубля почти на 15 процентов с начала года вызвало рост спроса на отдых за границей. Во второй половине февраля количество бронирований туров выросло на 26 процентов по сравнению с началом месяца и почти на 50 процентов относительно аналогичного периода 2024 года.

Больше всего во второй половине февраля по сравнению с прошлым годом вырос спрос на отдых в Китае (в 4,7 раза) и Вьетнаме (почти в 7 раз). При этом доля этих стран в общем объеме продаж все еще незначительна — по 2 процента.

Также россияне стали чаще бронировать туры в Египет — на 68 процентов, Турцию — на 54 процента, Мальдивы — на 49 процентов. Доля стран от общего числа бронирований составила 22 процента для Египта, 21 процент для Турции, 13 процентов для Таиланда, 10 процентов для ОАЭ.

Ранее россияне установили рекорд по поездкам в Таиланд. Минувшей зимой азиатскую страну посетило больше 726 тысяч туристов.

