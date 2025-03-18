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05:56, 18 марта 2025Бывший СССР

Российские военные уничтожили группу женщин-штурмовиков ВСУ

ТАСС: ВС РФ уничтожили группу женщин-штурмовиков ВСУ под Красноармейском
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Группа украинских женщин-штурмовиков 425-го отдельного штурмового полка ВСУ «Скала» была уничтожена под Красноармейском (украинское название — Покровск, прим. «Ленты. ру»). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

Военные попали под удары российской артиллерии и беспилотников при попытке спешиться с техники. Вместе с женским десантом уничтожили экипаж, пытавшийся доставить штурмовиков ВСУ на позиции.

«Под Красноармейском накрыли группу штурмовиков ВСУ. К удивлению, это оказалась группа женщин. Всего порядка десяти человек уничтожено», — сообщили в силовых структурах.

Ранее сообщалось, что женщины-военные ВСУ участвовали в убийствах мирных жителей в селе Новотроицкое в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом рассказал беженец из региона Владимир.

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