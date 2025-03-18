ТАСС: ВС РФ уничтожили группу женщин-штурмовиков ВСУ под Красноармейском

Группа украинских женщин-штурмовиков 425-го отдельного штурмового полка ВСУ «Скала» была уничтожена под Красноармейском (украинское название — Покровск, прим. «Ленты. ру»). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

Военные попали под удары российской артиллерии и беспилотников при попытке спешиться с техники. Вместе с женским десантом уничтожили экипаж, пытавшийся доставить штурмовиков ВСУ на позиции.

«Под Красноармейском накрыли группу штурмовиков ВСУ. К удивлению, это оказалась группа женщин. Всего порядка десяти человек уничтожено», — сообщили в силовых структурах.

Ранее сообщалось, что женщины-военные ВСУ участвовали в убийствах мирных жителей в селе Новотроицкое в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом рассказал беженец из региона Владимир.