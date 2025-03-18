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12:49, 18 марта 2025Силовые структуры

Российского бизнесмена приговорили к 17 годам за развращение малолетних

В Краснодаре суд приговорил бизнесмена к 17 годам за развращение малолетних
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

В Краснодаре суд приговорил к 17 годам бизнесмена за развращение малолетних. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Он осужден по статьям 132 («Насильственные действия сексуального характера») и 135 («Развратные действия») УК РФ.

Как установил суд, 10 июня 2021 года мужчина находился в командировке в Краснодаре. Чтобы познакомиться с четырьмя девочками в возрасте от восьми до 11 лет, во дворе дома на улице Айвазовского он специально обронил пятитысячную купюру. Девочки ее подняли и вернули. Так мужчина начал с ними разговор и отвел в безлюдное место, где совершил в отношении них сексуальные действия. Позже на Ставропольской улице он по той же схеме познакомился с девочками 11 и 12 лет и также совершил преступление.

Советский районный суд приговорил 54-летнего обвиняемого к 17 годам колонии строгого режима. Также в пользу потерпевших будет взыскана компенсация морального вреда в размере 2,4 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что развращавший падчерицу с пяти лет россиянин отправился в колонию.

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