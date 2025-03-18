Российской экономике поставили задачу номер один

Решетников: Темпы роста российской экономики начали замедляться

Российская экономика не перестала расти, но темпы этого роста замедляются. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Решетников. Его процитировало ТАСС.

Министр констатировал, что у бизнеса сокращается объем заказов, а ужесточение денежно-кредитной политики и высокая ключевая ставка оборачиваются сжатием кредитования. Кроме того, это ведет к сдерживанию инвестиций. Между тем, по словам Решетникова, в настоящее время поддержка инвестиционного ритма — это задача номер один.

В начале марта Решетников констатировал признаки охлаждения экономики России. По его словам, рост перестал быть фронтальным, и его темпы в некоторых отраслях забуксовали. Министр объяснил, что в настоящее время старается обеспечить макроэкономическую стабильность и найти баланс между сдерживанием инфляции и ростом экономики.

Решетников заявил, что замедление наблюдается в пищевой и химической промышленности, деревообработке, ряде отраслей машиностроения. Кроме того, падает объем заказов у бизнеса.