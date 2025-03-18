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02:16, 18 марта 2025Мир

Рубио заявил о важности разговора Путина и Трампа

Рубио: Разговор Путина и Трампа поспособствует украинскому урегулированию
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Госсекретарь США Марко Рубио объяснил важность грядущих переговоров американского и российского лидеров Дональда Трампа и Владимира Путина. Разговор позволит в продвинуться в украинском урегулировании, передает его слова РИА Новости.

«Надеюсь, ситуация улучшится», — добавил Рубио. При этом он подчеркнул, что США пока не считают действия Украины или России полностью удовлетворительными, однако сейчас ситуация находится ближе к урегулированию.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что разговор двух лидеров запланирован на 18 марта. Трамп заявлял, что очень ждет предстоящей беседы.

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