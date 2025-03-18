Рубио заявил о важности разговора Путина и Трампа

Рубио: Разговор Путина и Трампа поспособствует украинскому урегулированию

Госсекретарь США Марко Рубио объяснил важность грядущих переговоров американского и российского лидеров Дональда Трампа и Владимира Путина. Разговор позволит в продвинуться в украинском урегулировании, передает его слова РИА Новости.

«Надеюсь, ситуация улучшится», — добавил Рубио. При этом он подчеркнул, что США пока не считают действия Украины или России полностью удовлетворительными, однако сейчас ситуация находится ближе к урегулированию.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что разговор двух лидеров запланирован на 18 марта. Трамп заявлял, что очень ждет предстоящей беседы.