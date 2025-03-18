Ряду западных фирм спрогнозировали «игру с чистого поля» при возвращении в Россию

Мантуров: Западные компании без обратных опционов смогут вернуться только с нуля

Западные компании, которые ушли с российского рынка без права обратного выкупа своих активов, смогут вернуться обратно только с нуля. «Игру с чистого поля» для подобного рода фирм спрогнозировал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, его слова приводит ТАСС.

Рассчитывать на более сильные позиции при возвращении в страну, отметил он, смогут только те западные компании, которые продали свои активы российским контрагентам с опцией обратного выкупа. В этом случае, подчеркнул Мантуров, власти РФ и профильные ведомства будут детально анализировать условия, прописанные в подобного рода договорах. После этого уже можно будет выносить окончательное решение. «Если этих опционов не было, это игра с чистого поля», — резюмировал он.

К числу западных компаний, которые оставили за собой право обратного выкупа своих бывших активов в России, относятся, в частности, ряд крупных автомобильных концернов, включая гиганта Renault. Ранее Мантуров заявил, что французская компания должна будет сохранить систему цифрового управления и возобновить поставки автомобильных комплектующих и запчастей для полноценного возращения на российский рынок.

Руководство Renault приостановило свою бизнес-деятельность в РФ во второй половине марта 2022 года, вскоре после начала боевых действий на Украине. Ущерб от прекращения операций в стране концерн оценил в 2,2 миллиарда евро. Более двух третей (68 процентов) акций французской компании в структуре капитала «АвтоВАЗа» (68 процентов) в итоге достались госпредприятию ФГУП НАМИ. Сделка предполагает право обратного выкупа в течение шести лет. В самой Renault оценивают вероятность возвращения в Россию как «очень маловероятную», но полностью не исключают реализации подобного сценария.