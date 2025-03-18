Трамп заявил о необходимости заставить Украину поступить правильно

Трамп: Нужно было заставить Украину поступить правильно

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украину необходимо было заставить поступить правильно, чтобы достичь урегулирования конфликта. Его слова приводит агентство Reuters.

Политик подчеркнул, что жертвами стали много людей, поэтому необходимо разрешить ситуацию, добиться прекращения огня и мирного соглашения.

«Нам нужно было заставить Украину поступить правильно. Это была непростая ситуация. Вы получили небольшое представление в Овальном кабинете. Но я думаю, что сейчас они поступают правильно, и мы пытаемся достичь мирного соглашения», — сказал Трамп.

Глава Белого дома также заявил, что многие элементы финального соглашения по Украине уже были обсуждены. Он напомнил, что 18 марта проведет переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.