Троих мужчин признали виновными в краже золотого унитаза из дворца Черчилля

Троих мужчин признали виновными в краже унитаза из дворца Черчилля в Британии

Троих мужчин признали виновными по делу о краже золотого унитаза стоимостью в 4,75 миллиона фунтов стерлингов из дворца, в котором родился Уинстон Черчилль, один из самых известных премьер-министров Великобритании. Об этом сообщается на сайте Королевской прокурорской службы (CPS).

«Трое мужчин, причастных к краже и продаже золотого унитаза из Бленхеймского дворца стоимостью несколько миллионов фунтов, были признаны виновными», — говорится в заявлении.

Майкл Джонс был признал виновным в краже со взломом, а Фред Доу — в переработке или передаче имущества, полученного незаконным путем. Третий преступник сам сознался в совершении преступления в прошлом году.

В ночь на 14 сентября 2019 года злоумышленники проникли на территорию Бленхеймского дворца в Оксфорде и украли золотой унитаз. Полностью функциональный унитаз с покрытием из золота общим весом 18 карат был произведением искусства: сатирическую работу под названием «Америка» создал художник Маурицио Каттелана как насмешку над ультрабогатыми людьми и культурой потребления.