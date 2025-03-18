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10:18, 18 марта 2025Бывший СССР

Украинский пленный рассказал об обучении поведению в плену

Украинский пленный Холодий о поведении в плену: Психолог учил говорить правду
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Плененный российскими военными украинский военнослужащий Сергей Холодий рассказал об обучении поведению в плену. Бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) призывали говорить всю правду и не впадать в панику, сообщает РИА Новости.

«Если вдруг попадете в плен, никогда не врите, говорите всю правду, сдавайте всех, кто есть, врать смысла нет, все проверится», — привел слова психолога Холодий.

Украинский военный также рассказал, что после мобилизации сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) его в основном обучали медицине и показывали, как ходить «двойками» и «тройками».

Ранее попавшая в российский плен военнослужащая 425-го отдельного штурмового полка ВСУ «Скала» Галина Казымова рассказала, что женщины-штурмовики ВСУ сталкиваются с жестоким отношением со стороны командования. По ее словам, девушек из штурмового полка били и оскорбляли.

Она выразила благодарность бойцам армии России, которые взяли ее в плен. По словам Казымовой, теперь она чувствует к себе человеческое отношение, ее накормили, напоили и переодели. Она подчеркнула, что не чувствует себя так, будто находится в плену.

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