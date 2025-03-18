В ЕС отказались от коллективного решения об отправке войск на Украину

«Известия»: ЕС отказался от коллективного решения об отправке войск на Украину

Евросоюз (ЕС) не будет принимать коллективное решение об отправке войск на Украину, заявили «Известиям» в Еврокомиссии (ЕК).

Так, на вопрос издания о том, будет ли Еврокомиссия настаивать на том, чтобы страны ЕС получали разрешение СБ ООН на проведение миротворческих миссий на Украине, представитель ЕК ответила уклончиво.

«Решение об отправке войск остается за государствами-членами», — заявила представитель ЕК Анита Хиппер.

При этом старший преподаватель кафедры европейских исследований СПбГУ Алексей Чихачев отметил, что Россия будет блокировать в СБ ООН подобные миротворческие инициативы.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что странам ЕС нужно согласовать «много деталей», прежде чем утвердить план о выделении новой помощи Украине в размере 40 миллиардов евро. При этом Каллас напомнила, что на саммите ЕС, проходившем 6 марта, было принято решение принять план об отправке нового транша помощи Киеву «как можно скорее».