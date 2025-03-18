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13:55, 18 марта 2025Мир

Депутаты Европарламента испугались собственной столовой

Politico: Депутаты Европарламента возмущены отсутствием блюд из Восточной Европы
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)
СюжетРост цен на продукты:

Фото: NataliaPopova / Shutterstock / Fotodom

Депутаты Европейского парламента (ЕП) возмущены отсутствием блюд кухонь из стран Восточной Европы в столовой правительственного органа, что может говорить о неравном положении стран сообщества. Об этом пишет журнал Politico со ссылкой на письмо, отправленное помощником депутата от Словакии.

В частности, помощник парламентария разослал письмо более чем двум тысячам сотрудников ЕП, где в крайне эмоциональной форме описал свое недовольство ситуацией. Он испугался, что восточноевропейские политики из-за нехватки национальных лакомств могут начать чувствовать себя «пассажирами второго класса», и это радикализирует их политические взгляды.

«По его мнению, популисты могут преподнести ситуацию как кулинарный "западный империализм", чтобы разжечь антиевропейские настроения», — приводит издание слова сотрудника Европарламента.

Ранее в Венгрии вступило в силу распоряжение властей об ограничении роста цен на продукты питания. Причиной такого решения стала инфляция, выросшая в Венгрии до самого высокого в Европейском союзе (ЕС) уровня. На фоне этой ситуации, а также слабых перспектив экономического оживления, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о значительном снижении налогов для матерей и ограничил наценку на 30 групп продуктов питания.

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