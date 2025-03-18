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16:41, 18 марта 2025Мир

В Пентагоне ответили на вопрос о будущем поставок оружия Украине

Пентагон: США продолжают поставлять военную помощь Украине после введенной паузы
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Carlos Barria / Reuters

США продолжают поставлять Украине военную помощь после приостановки в начале марта. Об этом сообщает Пентагон, передает РИА Новости.

«От представителя министерства обороны мы подтверждаем, что ведомство оказывает Украине помощь в сфере безопасности», — отметили в оборонном ведомстве.

4 марта США приостановили поставки военной помощи Украине около 4:30 по московскому времени. Однако 12 марта, после переговоров украинской и американской делегаций в Джидде, Вашингтон возобновил поставки через польский хаб.

Кроме того, агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что президент России Владимир Путин во время встречи со спецпосланником американского лидера Дональда Трампа Стивом Уиткоффом назвал прекращение поставок оружия Киеву обязательным условием для подписания соглашения о прекращении огня на Украине.

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