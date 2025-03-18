В России упала выдача кредиток

ОКБ: В феврале 2025 года выдача кредитных карт в России упала вдвое

В феврале 2025 года выдача кредитных карт в России упала вдвое. Об этом со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ) сообщает Forbes.

За месяц банки выдали 1,15 миллиона новых кредиток с лимитом на 141,64 миллиарда рублей. По сравнению с январем число упало на шесть процентов. Год к году количество оформленных договоров снизилось вдвое, а лимиты по ним — на 39 процентов. Годом ранее показатели составляли 2,32 миллиона штук и 230 миллиардов рублей соответственно.

В феврале средний одобренный лимит по карте увеличился почти на восемь процентов за месяц и 25 процентов — за год. Лимиты выросли со 100 тысяч до 123 тысяч год к году.

Тенденцию объясняют ужесточением регулирования необеспеченного потребительского кредитования со стороны ЦБ.

«Выдача новых кредитных карт сокращается на протяжении уже девяти месяцев, и февраль 2025 года не стал исключением. Жесткая политика регулятора сделала процесс получения карт более сложным, снизилась доступность карт для клиентов с низким уровнем дохода и высокой закредитованностью», — пояснила аналитик рейтингового агентства НКР Софья Остапенко.

Помимо этого, что банки стали реже одобрять выдачу кредиток, дополнительно спрос снижают возросшие ставки по всем кредитным продуктам. Также сменилось настроение клиентов — вместо оформления займов они чаще предпочитают сберегать.

По итогам января российские банки одобрили только пять процентов заявок на потребительские кредиты — в годовом выражении показатель упал более чем в четыре раза. В крупных банках подтверждают резкий рост числа отказов, однако, указывается в материале, сложившуюся тенденцию участники рынка комментируют неохотно. В качестве причины они указывают на рекордно высокую ключевую ставку Центробанка, из-за которой проценты по кредитам могут стать непосильными для заемщиков.