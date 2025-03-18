В российском городе коммунальщиков наказали за сход снега с крыши на ребенка

В Самаре УК оштрафовали на 250 тысяч рублей за сход снега с крыши на ребенка

Управляющую компанию (УК) из Самары оштрафовали после схода снега с крыши на восьмилетнего ребенка. Об этом сообщает канал «Россия Самара».

Снег и наледь сошли с кровли дома на улице Средне-Садовой. По данным прокуратуры, причиной стало невыполнение УК обязательств по содержанию общедомового имущества зимой. В результате ребенок, проходивший мимо здания, получил легкие травмы.

Суд рассмотрел уголовное, а также административные дела в отношении управляющей организации и вынес решение о штрафе размером 250 тысяч рублей.

Ранее в Южно-Сахалинске упавшая с крыши глыба льда пробила окно на балконе одной из квартир. Управляющая компания пообещала заменить поврежденное стекло.