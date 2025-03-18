В США указали на необходимость услышать позицию Украины по сделке Трампа и Путина

Россия поддержала предложение об отказе от ударов по энергетической инфраструктуре, но пока неизвестно, одобрит ли эту идею Украина. Об этом пишет The Washington Post (WP).
В статье отмечается, что российский лидер Владимир Путин сразу приказал военнослужащим прекратить удары по украинским энергообъектам.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт назвала первые шаги к миру после разговора главы России и его американского коллеги Дональда Трампа. По ее словам, лидеры двух стран договорились, что первыми шагами к миру на Украине станет прекращение ударов по инфраструктуре и энергетике.