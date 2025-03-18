В США указали на необходимость услышать позицию Украины по сделке Трампа и Путина

WP: Предложение об отказе от ударов по энергообъектам требует одобрения Киева

Россия поддержала предложение об отказе от ударов по энергетической инфраструктуре, но пока неизвестно, одобрит ли эту идею Украина. Об этом пишет The Washington Post (WP).

В статье отмечается, что российский лидер Владимир Путин сразу приказал военнослужащим прекратить удары по украинским энергообъектам.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт назвала первые шаги к миру после разговора главы России и его американского коллеги Дональда Трампа. По ее словам, лидеры двух стран договорились, что первыми шагами к миру на Украине станет прекращение ударов по инфраструктуре и энергетике.