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21:21, 18 марта 2025Мир

В США указали на необходимость услышать позицию Украины по сделке Трампа и Путина

WP: Предложение об отказе от ударов по энергообъектам требует одобрения Киева
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pavlo Palamarchuk / Reuters

Россия поддержала предложение об отказе от ударов по энергетической инфраструктуре, но пока неизвестно, одобрит ли эту идею Украина. Об этом пишет The Washington Post (WP).

В статье отмечается, что российский лидер Владимир Путин сразу приказал военнослужащим прекратить удары по украинским энергообъектам.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт назвала первые шаги к миру после разговора главы России и его американского коллеги Дональда Трампа. По ее словам, лидеры двух стран договорились, что первыми шагами к миру на Украине станет прекращение ударов по инфраструктуре и энергетике.

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