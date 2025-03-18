Военкор рассказал о складе боеприпасов ВСУ в гражданской больнице под Суджей

Военкор Коц: ВСУ устроили склад боеприпасов в гражданской больнице под Суджей

Вооруженные силы Украины (ВСУ) устроили склад боеприпасов в гражданской больнице в Гончаровке под Суджей. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц, чьи слова приводит KP.RU.

«На первом этаже гражданской больницы, судя по ящикам из-под гранат и противотанковых комплексов, оккупанты обустроили склад боеприпасов. Здесь же остались признаки быта. Но жили они, скорее всего, в подвале. На втором этаже словно прошелся ураган — перевернутые медицинские шкафы и кровати в процедурных и палатах», — рассказал он.

Военкор также рассказал о попытке украинских войск удержать Гончаровку, которая расположена на возвышенности. Там солдаты ВСУ выкопали множество траншей и оборудовали несколько огневых позиций. В одном из гаражей противник устроил мастерскую для беспилотников.

Ранее координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что несколько иностранных специалистов находятся в окружении в Курской области. По его словам, пять-шесть ученых неизвестного профиля ездят по региону с личной охраной.