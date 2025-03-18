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18:01, 18 марта 2025Силовые структуры

Задержание диверсанта в Карачаево-Черкесии попало на видео

В КЧР пособник ВСУ готовил поджог завода стальных конструкций, его задержали
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Сотрудники правоохранительных органов задержали пособника Вооруженных сил Украины, готовившего диверсию на заводе стальных конструкций в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash и публикует оперативное видео.

На кадрах виден подозреваемый, который говорит, что хотел поймать диверсантов на живца, чтобы сделать подарок отцу. Он рассказывает о приготовлении к диверсии.

Местный житель Руслан Дотдаев бы завербован украинским куратором, который поручил ему поджечь завод Элия в селе Учкекен. О готовящемся преступлении узнали российские спецслужбы и предотвратили поджог. У задержанного изъяли компоненты коктейля Молотова.

14 марта сообщалось, что в Краснодаре арестованы трое подростков, подозреваемых в совершении поджога шкафа на железной дороге.

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