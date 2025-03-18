Задержание диверсанта в Карачаево-Черкесии попало на видео

В КЧР пособник ВСУ готовил поджог завода стальных конструкций, его задержали

Сотрудники правоохранительных органов задержали пособника Вооруженных сил Украины, готовившего диверсию на заводе стальных конструкций в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash и публикует оперативное видео.

На кадрах виден подозреваемый, который говорит, что хотел поймать диверсантов на живца, чтобы сделать подарок отцу. Он рассказывает о приготовлении к диверсии.

Местный житель Руслан Дотдаев бы завербован украинским куратором, который поручил ему поджечь завод Элия в селе Учкекен. О готовящемся преступлении узнали российские спецслужбы и предотвратили поджог. У задержанного изъяли компоненты коктейля Молотова.

14 марта сообщалось, что в Краснодаре арестованы трое подростков, подозреваемых в совершении поджога шкафа на железной дороге.